В Мексике показали мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами

Журналист и уфолог Хайме Мауссан показал в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его утверждениям, являются инопланетянами. Он заявил, что гуманоиды подтверждают существование внеземной расы.

Об этом журналист сообщил на заседании конгресса Мексики по вопросам существования внеземных цивилизаций и НЛО.

«Эти существа были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями... возле городов Пальпа и Наска в 2016 году... Это не человеческие существа, они не являются частью эволюции на Земле», – сказал Мауссан.

Уфолог, ссылаясь на результаты анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, заявил, что представленные гуманоиды существовали порядка одной тысячи лет назад. Мауссан подчеркнул, что в телах этих существ были найдены «яйца с эмбрионами», а также импланты с кадмием и осмием.

Он отметил, что у найденных существ – всего три пальца, а голова – специфически удлинена. В длину каждая мумия составляет 170 сантиметров.

1 сентября власти США запустили сайт, посвященный управлению по изучению аномальных летающих явлений. Жители Соединенных Штатов могут использовать его для информирования о странных явлениях в небе.

Сейчас на сайте можно найти несколько видеофрагментов с неизвестными случаями встречи с НЛО на территории различных штатов США, а также за пределами страны.