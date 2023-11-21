В Мемориальном парке Коломны возложили венки и цветы к Вечному огню

Наша страна отметила День ракетных войск и артиллерии. В честь большого, важного праздника торжественные мероприятия состоялись накануне в Мемориальном парке Коломны. К Вечному огню, бюсту Героя России Виктора Романова и знаку коломенским курсантам возложили цветы и венки жители округа.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев отметил, что последние сто лет истории коломенской земли тесно связаны с артиллерией и ракетными войсками.

«Это и выпускники Коломенского артиллерийского училища, и военнослужащие 236-й гвардейской артиллерийской бригады, и коллектив Конструкторского бюро машиностроения, где десятилетиями создают уникальные ракетные комплексы. Летопись нашего города хранит множество имен Героев-артиллеристов», – подчеркнул глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Он отметил, что именно на своих героических земляков сегодня равняются современные военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на полях СВО. Глава Городского округа Коломна также напомнил, что этой весной 236-я артиллерийская бригада получила звание «гвардейская».

Среди гостей, почтивших память героев-артиллеристов ВОВ минутой молчания были председатель правления Национальной Ассоциации «Мегапир», президент Фонда «Офицерское братство» генерал-полковник Владимир Зарицкий.

Отметим, что сегодня волонтеры Коломны очень активно поддерживают защитников на передовой. Собирают гуманитарные грузы и в еженедельном режиме направляют на фронт. Неравнодушные жители отслеживают адресные просьбы бойцов и оказывают всестороннюю поддержку их семьям.