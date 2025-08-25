В мессенджер MAX интегрировали технологию «Госключ»

В российский мессенджер MAX была интегрирована технология «Госключ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу цифровой платформы.

Таким образом, пользователи приложения смогут подписывать электронные документы, направленные в мессенджер. Это будет актуально, к примеру, для клиентов банковских организаций, мобильных операторов.

Сначала организация отправит договор. С ним придет ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ». Пройдя по ней, можно будет подписать документ электронной подписью. После этого пользователю нужно будет подтвердить действия в «Госключе». Затем он вернется в мессенджер и сможет скачать или переслать подписанный документ.

Компании смогут подключиться к сервису уже в текущем году. Все действия, которые связаны с подписанием документов, будут отображены в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

