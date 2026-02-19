В мессенджере Telegram появится запрет на пересылку сообщений

В бета-версии Telegram 12.5 для iOS обнаружили две интересные функции, которые могут существенно изменить пользовательский опыт, пишет портал «Код Дурова».

Первая и самая заметная функция — запрет на копирование, сохранение и пересылку материалов из личных чатов. Активировать эту настройку можно через профиль контакта в разделе редактирования. Правда, пока функция работает нестабильно и явно находится в стадии тестирования.

Второе нововведение куда позитивнее и полезнее. Telegram учится создавать интеллектуальные напоминания. Мессенджер теперь способен распознавать временные формулировки в тексте сообщений: даты, а также слова «сегодня», «завтра» и подобные.

Так, если пользователь нажимает на выделенную дату, система предлагает мгновенно создать напоминание. В групповых чатах уведомление сохраняется в разделе «Избранное» — это гарантирует, что напоминание не потеряется, даже если отключены уведомления или пользователь вышел из беседы.

Когда именно эти функции появятся в стабильных сборках Telegram для iOS, Android и других платформ, пока не уточняется. Обычно тестирование занимает от нескольких недель до пары месяцев.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор сохранит полный функционал Telegram в зоне проведения спецоперации на время переходного периода.