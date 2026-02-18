«Телеге» вынесли приговор: власти согласовали сроки перехода на новый супермессенджер

Цифровой суверенитет в зоне спецоперации вступает в новую фазу. Минцифры России совместно с Минобороны согласовали график перевода военнослужащих с Telegram на отечественную платформу Max. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, ограничения в отношении мессенджера Павла Дурова пока не затронут зону СВО, чтобы дать армии время на техническую адаптацию. Несмотря на общее замедление работы Telegram в России, инициированное Роскомнадзором 10 февраля, для военных временно сохранен полный функционал, включая быструю загрузку аудио- и видеосообщений.

Пока для рядовых пользователей мессенджер остается доступен в режиме «замедления», власти подчеркивают: стабильность связи на фронте является приоритетом. Однако месседж Павла Дурова и его команде предельно ясен — без переноса инфраструктуры в РФ долгосрочное присутствие Telegram на российском рынке находится под большим вопросом.

Ранее в РКН опровергли информацию о намеренной блокировке сайта ядра Linux.