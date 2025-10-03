В метро Москвы задержали участника СВО за агрессивное попрошайничество

В московском метрополитене задержали участника СВО, выходца из Брянской области, за действия, квалифицированные как нарушение общественного порядка. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва», сообщив об аресте военнослужащего на пять суток.

Мужчина, которому 36 лет, был замечен просящим подаяние на одной из станций метро, используя табличку с упоминанием своего участия в спецоперации на территории Украины.

Согласно материалам дела, рассмотренным в суде, мужчина навязчиво обращался к пассажирам с требованием предоставить ему денежные средства, проявляя агрессию.

Установлено, что задержанный, уроженец Брянской области, в 2024 году проходил службу в звании рядового. В мае того же года он получил ранение и проходил курс восстановления в медицинском учреждении.

В конце сентября 2025 года мужчина был замечен в московском метро, занимаясь попрошайничеством. Сотрудник полиции составил протокол, а четыре свидетеля предоставили письменные показания. Боец присутствовал на судебном заседании и не стал отрицать произошедшее.

