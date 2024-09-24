В МФЦ для жителей Пушкино проводят уроки по компьютерной грамотности

В пушкинском центре «Мои Документы» специалисты помогают жителям округа овладеть или улучшить навыки владения компьютером. В будущем это поможет ориентироваться в современных условиях, когда еще больше услуг перейдет в электронный формат.

Очередное занятие в МФЦ Пушкинского округа прошло продуктивно: 10 посетителей научились пользоваться федеральным и региональным порталами госуслуг, подали заявления для получения онлайн-услуг. Специалисты также объяснили, как сканировать и прикреплять необходимые документы.

Как подчеркнули в центре, такие занятия проводят на регулярной основе, чтобы жители смогли в дальнейшем самостоятельно оформлять и получать онлайн-услуги. Обученные пушкинцы после уроков уже без труда смогут записаться к врачу дистанционно, найти информацию о своей недвижимости, подать заявку, узнать статус готовности документов и многое другое.

Директор МФЦ Пушкинского округа Ирина Левченко напомнила, что информацию про уроки компьютерной грамотности можно найти в соцсетях центра или на официальном сайте.