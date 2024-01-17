В МФЦ Городского округа Пушкинский пенсионерам помогают осваивать компьютеры и онлайн-услуги
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Сотрудники офиса «Мои Документы» повышают уровень цифровой грамотности среди пожилых жителей Пушкино.
Администрация Городского округа Пушкинский сообщила, что пенсионеров учат пользоваться компьютерами и другой техникой, которая позволяет пользоваться различными государственными услугами федеральных и региональных порталов. Пожилым жителям также показывают, как можно создавать заявки, сканировать и прикреплять необходимые документы.
Как отметила директор МФЦ Городского округа Пушкинский Ирина Левченко, такая практика позволяет пенсионерам пользоваться компьютерами и интернетом, ведь многие услуги сейчас переходят в электронный вид. Важно помочь старшему поколению адаптироваться в нововведениях и прийти к самостоятельности в пользовании техникой.
На обучение можно попасть по адресу ул. Московский проспект, дом 54а, г. Пушкино.