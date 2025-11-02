В МФЦ Климовска отметили День народного единства, вдохновляя на изучение традиций

В честь Дня народного единства сотрудники филиала многофункционального центра, расположенного на улице Железнодорожная, 3 в микрорайоне Климовск, организовали интересную акцию для посетителей. Об этом рассказали в администрации городского округа Подольск.

В рамках мероприятия был подготовлен выставочный стенд, на котором можно было увидеть коллекцию фотографий, посвященных традиционным национальным костюмам разных народов России, а также экспозицию, отражающую разнообразие национальных блюд. Кроме этого, гости МФЦ смогли поучаствовать в исторической викторине, в ходе которой проверяли свои знания о культуре и традициях России.

«Наша страна поистине удивительно многообразна! Это интересная акция, и теперь я хочу попробовать приготовить дома бешбармак», — поделилась своими впечатлениями подольчанка Ирина Боженко.

Акция привлекла внимание разных возрастных групп и помогла участникам больше узнать о богатом культурном наследии России. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению национального единства и воспитанию интереса к традициям, что особенно актуально в наше время.

