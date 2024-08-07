Киевский режим намерен продлить мобилизацию еще на несколько месяцев, в связи с чем и было совершено нападение на мирных граждан в Курской области, о чем заявила Мария Захарова. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Известно, что во вторник, 6 августа, в Курской области произошло вооруженное нападение на приграничные населенные пункты со стороны украинской армии – их обстреляли около 300 военнослужащих. Рано утром диверсанты попытались проникнуть через границу.

Украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению официального представителя МИД РФ, собирается продлить «смертельную» мобилизацию в стране на три месяца. Для этого он отправляет украинских граждан на «мясорубку» в Курскую область, подчеркнула Мария Захарова. Также она отметила, что президент Украины уже подписал закон.

Киев предпринимает очередные попытки нанести урон по ВС РФ, несмотря на значительные потери, понесенные украинскими войсками в ходе боевых действий.

Ранее Президент России Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области.