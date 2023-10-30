В МИД РФ объявили о прекращении безвизового режима с Украиной

Стало известно, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации официально объявили о прекращении безвизового режима с Украиной с 1 января 2023 года. Об этом также пишет KP.RU .

В ведомстве заявили, что соглашение о безвизовом режиме с Украиной фактически перестало быть актуальным еще с первого января текущего года. Напомним, что речь идет о документе о безвизовых поездах граждан Украины и РФ, который подписали в Москве шестнадцатого января в 1997 году.

Однако, стоит отметить, что украинское государство ввело для жителей России визовый режим еще в прошлом году, а в РФ, в свою очередь, отказались это делать, и украинцев могли свободно принять без виз. К слову, такой режим сохранялся «из гуманитарных соображений».

Ранее эксперт по туризму Дмитрий Мир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются россияне при получении визы.