В МИД РФ призывают россиян воздержаться от поездок на территорию Ближнего Востока

Как пишет RT , ссылаясь на заявление министерства, с 9 октября на территорию России прибыли порядка 6 000 человек из Тель-Авива.

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте так называемое «сообщение для СМИ». Там министерство обратилось с просьбой к россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. В связи с текущей обстановкой это может быть довольно опасно.

Если же перемещение по указанным странам все же неизбежно, то стоит быть максимально осторожными и соблюдать усиленные меры безопасности. Ведомство не могло не отметить тот факт, что ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке накаляется. При этом российское государство постоянно контролирует авиасообщение в регионе.