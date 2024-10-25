В МИД РФ раскрыли, что сказал Лавров наступившей ему на ногу на саммите БРИКС женщине

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали инцидент с главой ведомства Сергеем Лавровым и якобы наступившей ему на ногу женщиной на заседании саммита БРИКС в Казани.

Там подтвердили, что Сеть буквально наводнили ролики со сгенерированным нейросетью голосом российского министра. Пост отмечен хештегом #Антифейк. Чтобы прекратить досужие спекуляции, в МИД РФ предложили свой вариант комментария Лаврова вслед уходящей обидчице.

«Может, все проще, и правильный ответ: «Проходи быстрее?» — предложили свой вариант в пресс-службе МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве РФ не подтвердили, действительно ли Лаврову наступили на ногу или, может, просто задели.

Ранее сообщалось, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В телеграм-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр.