Лаврову наступили на ногу во время заседания саммита БРИКС

Во время заседания 16-го саммита БРИКС в четверг, 24 октября, произошел досадный курьез с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В какой-то момент мимо него прошла какая-то женщина и, очевидно, наступила дипломату на ногу.

Инцидент попал в объективы видеокамер и был выложен в Сеть. Как можно увидеть на кадрах, реакция Лаврова была максимально сдержанной, насколько это было возможно. Можно заметить, что он, судя по всему, сказал какое-то крепкое словцо, оставшееся за кадром.

«Глава МИД делает резкое движение и что-то говорит.Его реакцию можно прочитать по губам, — подписали соответствующие кадры журналисты.

Ранее сообщалось, что двое корреспондентов ВГТРК нецензурно высказались в прямом эфире заседания саммита БРИКС с участием президента Владимира Путина.