В МИД РФ рассказали о разработке новых путей вывоза зерна

В МИД РФ объявили о планах проработки новых маршрутов вывоза зерна, в связи с прекращением зерновой сделки.

Этот шаг стал ответом на последствия отмены соглашения о вывозе зерна, что оказало значительное влияние на экспортное направление российских зерновых продуктов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, сейчас идет активная проработка новых логистических маршрутах в вопросе транспортировки зерна в другие страны. В первую очередь, речь идет о странах Африки.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас идут активные переговоры и договоренности между руководством России и африканских стран. Эксперты на Западе полагают, что прекращение зерновой сделки может привести к новому экономическому кризису и даже к голоду.