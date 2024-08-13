Как выбрать рюкзак для первоклассника: врачи назвали 10 главных правил

Врачи НИКИ детства рассказали, каким должен быть рюкзак для первоклассника, чтобы ребенок не потерял здоровье и сохранил осанку. Слова специалистов приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, при выборе ранца следует учитывать четыре важных фактора: вес, рост и возраст ребенка, а также особенности его развития, отметила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

«Вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с учебниками — не более десяти процентов от веса ребенка», — подчеркнула врач.

У рюкзака должна быть анатомическая спинка и ортопедическая подкладка. Это позволит избежать проблем с позвоночником.

Врач-ортопед Светлана Соколова, в свою очередь, добавила, что портфель не должен быть слишком большим. Кроме того, лямки ранца должны быть регулируемыми, широкими и плотно прилегать к спине.

Лучше всего выбирать рюкзаки со стяжкой на груди. Это позволит перераспределить нагрузку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов Подмосковья.