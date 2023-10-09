В МИД уверены, что Запад не оценит положительно организацию выборов в РФ

В ведомстве отметили, что провести выборы президента России, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет довольно сложно. Об этом также пишет KP.RU .

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации должны состоятся уже весной следующего года. Окончательное решение о дате их проведения Совет федерации должен принять в декабре текущего года. Но в СМИ уже давно появилась информация о том, что в Кремле начали к ним готовиться.

Однако, рассчитывать на положительную оценку организации всей процедуры рассчитывать не стоит. Речь идет о странах Запада, которые, так или иначе, попытаются дискредитировать результаты. Геннадий Аскальдович, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что при всем старании и хорошем проведении выборов, коллективный Запад все равно напишет «гадости».

Дипломат также полагает, что не исключены вмешательства в процесс выборов, начиная от массовых атак и заканчивая протестными акциями как внутри России, так и у стен российских диппредставительств за рубежом.