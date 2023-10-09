В МИД уверены, что Запад не оценит положительно организацию выборов в РФ
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В ведомстве отметили, что провести выборы президента России, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет довольно сложно. Об этом также пишет KP.RU.
Напомним, что выборы Президента Российской Федерации должны состоятся уже весной следующего года. Окончательное решение о дате их проведения Совет федерации должен принять в декабре текущего года. Но в СМИ уже давно появилась информация о том, что в Кремле начали к ним готовиться.
Однако, рассчитывать на положительную оценку организации всей процедуры рассчитывать не стоит. Речь идет о странах Запада, которые, так или иначе, попытаются дискредитировать результаты. Геннадий Аскальдович, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что при всем старании и хорошем проведении выборов, коллективный Запад все равно напишет «гадости».
Дипломат также полагает, что не исключены вмешательства в процесс выборов, начиная от массовых атак и заканчивая протестными акциями как внутри России, так и у стен российских диппредставительств за рубежом.