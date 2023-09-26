В МИД заявили о том, что Москва осуждает нападение на посольство Кубы в США

Стоит напомнить, что нападение произошло еще в воскресенье, двадцать четвертого сентября. Известно, что на территорию посольства Кубы бросили две бутылки, в которых содержалась горючая смесь. Об этом пишет RT .

Мария Захарова, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделала новое заявление. По ее словам, в Москве решительно осуждают нападение, которое было совершено в отношении здания посольства Кубы, находящегося в США. Соответствующая информация опубликована на сайте российского ведомства.

«Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося», - прокомментировала нападение представитель МИД Российской Федерации.

Также Мария Захарова напомнила о том, что это не первое покушение на здание кубинского посольства, находящегося в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки.