В микрорайоне Бахчиванджи состоялась выездная администрация

В городском округе Щелково на регулярной основе проводят «выездные администрации». Нынешняя встреча состоялась в микрорайоне Бахчиванджи.

Глава округа Щелково Андрей Булгаков совместно со своей командой и при участии министра территориальной политики Московской области Андрея Урусова поговорили с жителями, чтобы узнать об их проблемах.

«За последние годы территория микрорайона Бахчиванджи сильно изменилась: новая котельная, капитально отремонтированная школа, дороги, благоустройство и многое другое. При этом у жителей всегда есть точечные вопросы, которые мы готовы вместе решать», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

От горожан поступали различные обращения. Так, ветеран СВО Виктор считает необходимым провести косметический ремонт пешеходного перехода, расположенного над Щелковским шоссе в микрорайоне Чкаловский.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

«Объект федеральный, но мы отработаем с коллегами, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. Ориентировочно — в течение месяца», — отметил Андрей Булгаков.

Во время встречи обсудили обучение ветеранов СВО в рамках программы президента РФ Владимира Путина «Время героев», целью которой является подготовка руководителей. Участие позволяет военным СВО построить политическую карьеру, занимать должности в органах муниципальной и федеральной власти.

«Наши ребята не понаслышке знают, что значит служить Родине, — и перенесут этот опыт в служение нашему народу», — выразил уверенность глава муниципалитета.

Присутствующий на встрече ветеран СВО Виктор рассказал о намерении участвовать в программе.

Во время встречи жители обращались со следующими просьбами: оборудовать песочницу у дома №37 по улице Беляева, открыть секции по катанию на коньках на стадионе «Юность», обезопасить переход дорог вблизи школ и больниц при помощи «лежачих полицейских», расширить маршрут №9К заездом в микрорайон Чкаловский.