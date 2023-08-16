В микрорайоне Лесные поляны Городского округа Пушкинский появится свой сквер

Возможность создания комфортной зоны для отдыха вместе с жителями микрорайона Лесные поляны обсудил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и профильные специалисты. Также во встрече и беседе приняли участие активисты проекта «Городская среда» партии Единой России.

Жители давно просили обустроить в их микрорайоне сквер или парк, где они могли бы проводить досуг с детьми и близкими. По объективным причинам ситуация с благоустройством несколько затянулась. Но теперь у городского округа есть все возможности создать такую зону.

«Мы вернулись к этой теме и обсудили с горожанами предстоящий концепт проекта, каждый желающий высказал свое мнение, и мы это обязательно учтем», - написал в своем телеграмм-канале Максим Красноцветов.

Предполагается, что зеленая территория появится у дома №6 на улице Ленина. Это будет пространство, где интересно станет всем.

Тут создадут спортивно-оздоровительную зону, скейт-парк, детскую площадку и место для тихого отдыха. По желанию жителей вход в будущий сквер перенесут от забора местного храма к 4-му дому.