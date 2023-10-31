В микрорайоне Ожерелье энергетики провели ремонт высоковольтной линии

В октябре текущего года специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали высоковольтную кабельную линию электропередачи в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«КЛ-6 кВ проходит от распределительной подстанции РП-10 до трансформаторной подстанции ТП-22. Данная ЛЭП обеспечивает электроснабжение 12 трансформаторных подстанций. От них, в свою очередь, запитаны социально значимые объекты: больница, администрация и котельная. А также жилые дома микрорайона, в которых проживает около 4200 человек», — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, кабельная линия находится в эксплуатации несколько десятков лет и чтобы не допускать возможных перебоев в подаче электроэнергии, работники Каширского производственного отделения заменили участок линии протяженностью 100 метров и произвели монтаж двух соединительных муфт.

Отметим, что ранее энергетики выполнили в микрорайоне Ожерелье замену 900 метров кабельных линий КЛ-0,4кВ на улице Гвардейской и Мира.

Всего до конца года в рамках программы капитального ремонта в городском округе планируют отремонтировать еще 6,2 км воздушных линий и 250 метров кабельных линий электропередачи.