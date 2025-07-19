В микрорайоне Сходня в Химках начали модернизировать системы отопления

В микрорайоне Сходня стартовала масштабная реконструкция систем теплоснабжения в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Химки.

Особое внимание уделяется кварталу на улице Первомайской, где в домах №25, 27, 27А и 33 полностью заменят оборудование тепловых камер и 530 метров трубопроводов. Специалисты устанавливают современную запорную арматуру и новые трубы, которые позволят точнее регулировать подачу тепла и значительно снизят коррозию.

Для бесперебойного обеспечения жителей горячей водой во время работ смонтированы временные байпасы. После завершения основных работ предстоят гидравлические испытания, демонтаж временных систем и благоустройство территории.

Весь комплекс мероприятий планируется завершить к сентябрю 2025 года, чтобы к началу отопительного сезона жители могли оценить первые результаты модернизации.

Программа реконструкции предусматривает не просто замену старых труб, а внедрение современных решений для повышения энергоэффективности. Новые коммуникации прослужат значительно дольше и потребуют меньше ремонтов в будущем.

Ранее сообщалось, что в Химках начали борьбу с незаконными контейнерными складами.