В Минблаго Московской области назвали самые популярные губернаторские карусели

Губернаторская карусель в Ногинске стала самой популярной в Подмосковье на прошлой неделе, на ней прокатились более 6,6 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На втором месте по популярности оказался аттракцион в Сергиевом Посаде (более 5,3 тысячи посещений), на третьем — в Чехове (более 4,6 тысячи посещений). В ведомстве уточнили, что в общей сложности на каруселях региона за неделю прокатились более 32,1 тысячи человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.