В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

На прошлой неделе самой посещаемой стала губернаторская карусель, установленная в Домодедово, ее посетили более 3,3 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В общей сложности аттракционы, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, за данный период собрали более 14,8 тысячи посетителей. В тройку самых популярных также вошли карусели в Чехове и Одинцово. В ведомстве напомнили, что все аттракционы оснащены профессиональной аудиосистемой и иллюминацией, их оформил дизайнер Денис Симачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.