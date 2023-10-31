В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки региона на прошлой неделе

Самым популярным парком в городских округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей на прошедшей неделе стал Центральный парк культуры и отдыха города Пушкино, сообщили в областном Минблаго. Его посетили более 32 тысяч человек.

«Несмотря на почти зимнюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В топ-5 самых посещаемых парков также вошли Парк «Сестрорецкий» в Клину, Сквер у Почтамта в Домодедово, Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и Парк «Фабричный» в Истре. Всего за неделю в парках Московской области побывали более 930 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.