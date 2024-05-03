В Минблаго Подмосковья назвали самый посещаемый парк региона
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Парк Пехорка в Балашихе вновь стал самым посещаемым парком на территории Подмосковья по итогам прошлой недели, за этот период его посетили 85,6 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
В ведомстве отметили, что на территории парка размещены детские площадки, спортивные зоны, скейт парк, обустроены набережная, прокаты спортивного инвентаря, лодочная станция и площадка для выгула питомцев. Кроме того, в нем продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.