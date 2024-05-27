В Минблаго Подмосковья назвали самый посещаемый парк в регионе

Самым посещаемым парком в Подмосковье на прошлой неделе стал парк Пехорка в Балашихе, там побывали 118 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что в Пехорке есть детские площадки, спортивные зоны, скейт парк, прокаты спортивного инвентаря, летом — работает лодочная станция. Кроме того, тут обустроены площадка для выгула питомцев, а также контактный зоопарк, площадки для спортивных игр.

«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.