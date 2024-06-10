В Минблаго Подмосковья представили рейтинг самых популярных губернаторских каруселей

Губернаторская карусель в Ногинске возглавила рейтинг самых популярных аттракционов в Подмосковье за прошлую неделю, на ней прокатились почти шесть тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли карусели в Сергиевом Посаде и Воскресенске — их посетили более 5,1 тысячи и 3,5 тысячи человек соответственно. В общей сложности на всех каруселях региона на минувшей неделе прокатились более 27,9 тысячи человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.