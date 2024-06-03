В Минблаго Подмосковья рассказали, какой парк стал первым по посещаемости в регионе на прошлой неделе

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе вновь стала «Пехорка» в Балашихе, ее посетили 105 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве отметили, что посетителям парка доступны детские площадки, спортивные зоны, скейт парк, лодочная станция, прокаты спортивного инвентаря, контактный зоопарк, площадки для спортивных игр. Кроме того, для прогулок с собаками в парке есть площадка для выгула питомцев.

«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.