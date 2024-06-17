В Минблаго Подмосковья рассказали о посещаемости парков региона

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили два миллиона человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что за выходные парковые территории собрали более 768 тысяч посетителей. В число самых популярных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах и парк Сестрорецкий в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.