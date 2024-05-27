В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных губернаторских каруселях

Самой популярной губернаторской каруселью в Подмосковье на прошлой неделе стал аттракцион, расположенный в Ногинске, на нем прокатились более 6,1 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли карусели в Сергиевом Посаде и Коломне, их посетили более 4,7 тысячи и 4,1 тысячи человек соответственно. В общей сложности подмосковные аттракционы на прошлой неделе посетили более 30,1 тысячи человек, что на 6,9 тысячи человек больше в сравнении с предыдущей неделей.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.