В Минблаго Подмосковья рассказали о самых посещаемых губернаторских каруселях

На прошлой неделе самой посещаемой губернаторской каруселью стал аттракцион, установленный в Ногинске, на нем покатались более 5,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Помимо этого, в тройку самых востребованных вошли карусели в Сергиевом Посаде и Одинцово, их посетили более 4,8 тысячи и трех тысяч человек соответственно. В общей сложности на каруселях Подмосковья на прошлой неделе прокатились более 23,2 тысячи человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.