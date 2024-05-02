В Минблаго Подмосковья рассказали, сколько человек посетили парки региона за полторы недели
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
За полторы недели парки Подмосковья посетили 3,2 миллиона человек, что на почти на 1,4 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
За четыре выходных дня парковые территории собрали более 1,6 миллиона посетителей. В числе самых посещаемых оказались парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе, парк им. Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и парк Сестрорецкий в Клину.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.