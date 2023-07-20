В Минэкономразвития предложили обязать бизнес внедрять ИИ при получении господдержки

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил обязать бизнес внедрять ИИ при получении поддержки от государства. Решетников выдвинул предложение на совещании президента Путина с членами правительства. Слова министра передает газета «Ведомости» .

Как заявил Решетников, подобное решение должно стать одним из условий для выделения субсидий компаниям. Он также сообщил, что ведомство уже договорилось с Минфином о запуске пилотного проекта в сферах сельхоза, транспорта, промышленности и здравоохранении в 2024 году.

По словам Решетникова, рынок продуктов с нейросетями увеличился в РФ почти на 20% в прошлом году.

Главным препятствием на пути к внедрению ИИ в предприятия, по мнению Решетникова, является отсутствие квалифицированных специалистов и средств на внедрение. Минэкономразвития предлагает решать эту проблему выделением соответствующих грантов.

Недавно Решетников предлагал сделать учебный модуль по изучению ИИ обязательным для российских ВУЗов.