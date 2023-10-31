В Мингосуправления Подмосковья назвали самую востребованную онлайн-услугу у жителей региона

Услуга по получению выписки из домовой книги стала самой востребованной онлайн-услугой у жителей Московской области, сообщили в областном Мингосуправления. Граждане подали 23,6 тысячи заявлений на региональном портале госуслуг для ее получения.

В число популярных услуг также вошли «Запись в кружки и секции» (23,5 тысячи заявлений), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (9,5 тысячи), «Выдача карт Стрелка» (5,1 тысячи) и «Присвоение адреса» (4,1 тысячи). В ведомстве напомнили, что жители могут получить услугу на портале госуслуг в круглосуточном режиме через любое устройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.