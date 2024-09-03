В Мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные онлайн-услуги на региональном портале

Запись в кружки и секции стала самой востребованной услугой на региональном портале госуслуг, за неделю для ее получения было подано 67,5 тысячи заявлений, что стало рекордом с начала 2024 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что данная услуга позволяет одномоментно подать заявления сразу в несколько кружков и секций. В число самых популярных услуг также вошли «Обслуживание единых карт Стрелка» (30,6 тысячи заявлений), «Выписка из домовой книги» (18 тысяч), «Запись в школу» (12,4 тысячи) и «Выдача и замена соцкарт жителя» (11,3 тысячи). В ведомстве напомнили, что в общей сложности на портале жителям региона доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.