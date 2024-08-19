В Мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные онлайн-услуги

Оформление выписки из домовой книги является самой востребованной онлайн-услугой на региональном портале госуслуг, с начала 2024 года на ее получение было подано более 500 тысяч заявлений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.