В Мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные онлайн-услуги
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Оформление выписки из домовой книги является самой востребованной онлайн-услугой на региональном портале госуслуг, с начала 2024 года на ее получение было подано более 500 тысяч заявлений. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Региональный портал предлагает жителям воспользоваться более чем 380 услугами. Это позволяет сделать повседневную жизнь более комфортной и удобной. Перечень электронных сервисов, которые доступны на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В числе самых востребованных услуг также оказались оформление социальных карт жителя (282,6 тысячи заявлений), запись в кружки и секции (225,9 тысячи), прием в колледжи (128,9 тысячи) и прием в школы (119 тысяч). Отметим, что получить услуги можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.