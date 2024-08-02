В Мингосуправления Подмосковья рассказали, какие меры поддержки реализуются в регионе для представителей сферы ИТ

В Подмосковье для представителей ИТ-отрасли реализуют несколько мер поддержки, в том числе, предоставляются гранты за привлечение в регион новых высококвалифицированных кадров. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Их могут получить организации, которые приняли на работу не менее пяти сотрудников, ранее не работающих в регионе. Размер гранта варьируется от 100 до 240 тысяч рублей в год на каждого. Подать заявку на получение этой поддержки можно здесь. Помимо этого, подмосковные ИТ-специалисты могут взять льготную ипотеку на сумму до девяти миллионов рублей на покупку недвижимости в области. Условия размещены по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.