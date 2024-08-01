В Мингосуправления Подмосковья рассказали о самых популярных онлайн-услугах для бизнеса

Оформление разрешения деятельности такси стала самой популярной онлайн-услугой среди представителей бизнеса Подмосковья, с начала 2024 года ей воспользовались более 43 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.