В Мингосуправления Подмосковья рассказали о самых популярных онлайн-услугах для бизнеса
Фото: [unsplash.com]
Оформление разрешения деятельности такси стала самой популярной онлайн-услугой среди представителей бизнеса Подмосковья, с начала 2024 года ей воспользовались более 43 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В числе самых востребованных услуг для бизнеса также оказались выдача ордеров на право производства земляных работ (20,8 тысячи обращений), выдача технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям (20,3 тысячи), согласование установки средства размещения информации (15,8 тысячи обращений), и выдача разрешения на размещение объектов (14,3 тысячи обращений).
«Сегодня на региональном портале госуслуг для бизнеса доступно более 160 услуг и сервисов. Преимущество цифровых услуг — удобство и что их можно получить с любого гаджета», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.