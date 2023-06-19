В Минюстиции РФ ответили, можно ли признать «Ельцин Центр» иностранным агентом

В Министерстве юстиции Российской Федерации в ответ на запрос депутата Государственной Думы Андрея Альшевских заявили о невозможности признания «Ельцин Центра» иноагентом в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.

Об этом рассказал сам депутат на личной странице в одной из социальных сетей. Согласно информации, предоставленной Минюстом, данный закон не предусматривает возможности классифицировать такие музеи как иностранные агенты. Как известно, «Ельцин Центр» является музеем, посвященным бывшему президенту России Борису Ельцину, и его деятельность основана на пропаганде и сохранении исторического наследия.

По мнению большинства юридических экспертов, такое разъяснение Министерства юстиции поможет пролить свет на правовой статус «Ельцин Центра» и предотвратить дальнейшие обвинения и дискредитацию его деятельности, которые в последнее время стали нарастать в разных слоях общества.