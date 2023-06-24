В Минкультуры попросили россиян о сплочении во имя защитников Родины

Ведомство заявило, что полностью поддерживает Владимира Путина, президента России, а также военных, которые несмотря ни на что продолжают мужественно защищать свою страну. Об этом сообщает ТАСС

Министерство культуры Российской Федерации призывает граждан страны к сплочению и поддержке президента. Данным заявлением ведомство поделилось в своих социальных сетях.

Согласно сообщению, Россия на сегодняшний день переживает довольно трудное время, борясь за защиту национальных интересов, а также за будущее граждан страны и независимость.

Смыслом искусства и культуры Министерство назвало задачу нести в этот мир вечное, доброе и чистое. Чтобы сохранить гармонию в стране и среди людей, важно объединиться в такой сложный период.