В Минкультуры РФ сообщили, что речи о передаче других музейных ценностей РПЦ пока не идет

Несмотря на передачу двух икон РПЦ, речи о дальнейшей передаче музейного имущества церкви сейчас не идет. Об этом сообщила заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры Наталия Чечель, слова которой передает издание ТАСС .

Она заявила, что хоть подобные передачи и являются редким явлением, они время от времени происходят. Несмотря на это, о новых передачах обсуждений не ведется.

Недавно сообщалось, что Третьяковская галерея готовит документ с прописанными деталями о передаче работы иконописца Рублева в Троице-Сергиеву лавру. Патриарх Кирилл подписал с министром культуры Ольгой Любимовой соответствующий договор.

Директор галереи Елена Проничева и Минкульт готовят документ об обращении с иконой.