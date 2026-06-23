В Миннесоте рыбак поймал редкого лазурного чукучана длиной 76,8 см и установил рекорд
MLive.com: житель Миннесоты поймал в Миссисипи редкого чукучана длиной 76,8 см
Житель Миннесоты Джо Буш из Коттидж-Грова установил уникальное достижение, поймав в реке Миссисипи лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра. Об этом информирует издание MLive.com.
По словам Буша, когда рыба выпрыгнула из воды, он предположил, что это может быть лазурный чукучан, но не был уверен до конца, пока не вытащил ее. Улов оказался первым в штате, зафиксированным в рамках новой программы экологического рыболовства.
Лазурные чукучаны были широко распространены в Миннесоте до начала XX века, но из-за загрязнения водоемов почти исчезли. Лишь с введением в 1972 году Закона о чистой воде их популяция начала постепенно восстанавливаться. В 2024 году Миннесота включила чукучанов в программу «поймал — отпустил», и Буш стал первым участником, которому удалось выловить эту редкую рыбу.