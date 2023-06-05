В Минобороны предлагают оповещать граждан о призыве по мобилизации через СМС

В российском Минобороны предложили изменить положение о призыве по мобилизации. Согласно новым предложениям, опубликованным на портале проектов нормативных актов, гражданам могут начать рассылать СМС с сообщением о призыве.

Соответствующий проект постановления был опубликован в понедельник. Таким образом, может измениться пункт 8: теперь уведомление о призыве по мобилизации может не только рассылаться через «Госуслуги», появляться в кабинете налогоплательщика или происходить через традиционное вручение повестки, но и через СМС.

В военном ведомстве предполагают, что такие нововведения повысят качество мобилизации, а также сократят сроки оповещения населения.