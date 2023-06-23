В Минобороны прокомментировали заявление Пригожина о нанесении ракетного удара

В российском Минобороны заявили, что все сообщения, который у себя пишет глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не соответствуют действительности. Официальное заявление было опубликовано в канале 23 июня.

По данным Минобороны, российские военные не наносили удары по тыловым лагерям «оркестрантов», а заняты тем, что продолжают выполнять боевые задачи. Заявление Пригожина было названо провокацией.

Напомним, что этим же вечером Евгений Пригожин заявил о том, что военные МО РФ нанесли удар по лагерям «Вагнера». Он же уточняет, что есть погибшие.