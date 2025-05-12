В Минобороны рассказали о подвиге фельдшера Чиркова в зоне СВО

Сержант Алексей Чирков проявил мужество и героизм, спасая жизнь своего товарища. Он вынес раненого из зоны обстрела на себе и организовал его транспортировку в медицинский пункт. Об этом подвиге стало известно благодаря сообщению пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации.

В министерстве сообщили, что в момент, когда украинские военные начали артиллерийский огонь по позициям, Чирков заметил, что один из российских военнослужащих получил ранение от осколка. Невзирая на интенсивный обстрел, он немедленно отправился на помощь раненому.

«Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Алексей Чирков добрался до раненного военнослужащего и оказал первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медицинскую часть», — сообщились в министерстве.

Там добавили, что, благодаря самоотверженным и отважным действиям Чиркова, жизнь российского бойца была спасена.

В Министерстве обороны также сообщили о героическом поступке ефрейтора Анатолия Светличного, который отвечал за организацию связи в своём подразделении. Колонна, в которой он находился, подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. В результате взрыва артиллерийского снаряда была повреждена станция связи, а ефрейтор получил ранение от вражеского осколка.

«Оказав себе необходимую медицинскую помощь, несмотря на ранение и постоянный огонь артиллерии боевиков, ефрейтор Светличный, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделения связью», — обратили внимание в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Группа компаний «БИОЭН» отправила в зону СВО автомобили и квадроциклы.