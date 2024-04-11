В Минобороны России рассказали, что будет с контрнаступлением Зеленского
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В Минобороны России рассказали журналистам, чем для Киева обернется новое контраступление Зеленского. Об этом в четверг, 11 апреля, пишет РИА Новости.
По данным издания, лишь за прошое контрнаступление Украина потеряла больше 166 тысяч военных ранеными или убитыми, а также множество техники, среди которых и 789 танков, и больше двух тысяч бронемашин, а также и 132 самолета. Новое контрнаступление также принесет Киеву катастрофу, заявил источник в Минобороны.
Уточняется, что пока недостаток военных Киев пытается заполнить через закон о принудительной мобилизации, условно, выпуская на поле боя «новое пушечное мясо».