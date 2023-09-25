В Минобороны сообщили о семи отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны Российской Федерации сделало новое заявление. Согласно сообщению ведомства, российские бойцы смогли отразить 7 атак штурмовых групп за сутки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Соответствующей информацией также поделились в RT.

Военное ведомство также уточнило и тот факт, что все семь атак были отражены в районе Берестового, Спорного, а также Майорского, - населенных пунктах, что находятся в ДНР (Донецкая Народная Республика).

Что касается потерь личного состава украинской армии, то на данном направлении их количество превысило 400 человек, среди которых как убитые, так и раненые бойцы. Также противник потерял одиннадцать автомобилей, три боевые машины и танк.