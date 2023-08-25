В Минобороны сообщили об успешном ударе по портовым объектам Украины

Сегодня корабли Военно-Морского Флота России нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры на территории Украины.

Как сообщили в официальном заявлении ведомства, цель была успешно поражена.

Официальное заявление ведомства не содержит подробностей о месте атаки или характере пораженных объектов, но подчеркивает, что цель была выбраны в соответствии с оперативными данными и важностью для украинской инфраструктуры. Отмечается, что она использовалась украинскими войсками в личных интересах.

Власти Украины пока не предоставили официальный комментарий по этому инциденту.