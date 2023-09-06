В Минобороны заявили, что в США выросло количество структур, занятых биоисследованиями

В МО России отметили рост структур, которые занимаются биоисследованиями. Сообщение об этом появилось в официальном канале Минобороны в среду, 6 сентября 2023 года.

По данным генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, американцы увеличили число административных структур, которые занимаются биологическими исследованиями. При этом в США даже сформировано Бюро по глобальному здравоохранению.

В Минобороны отметили, что оно будет создавать и вести мониторинг различных болезней, в том числе инфекционных.